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Британский Bentley к 2030 году будет производить только электромобили

Британский Bentley к 2030 году будет производить только электромобили Британский производитель автомобилей класса люкс Bentley Motors планирует к 2030 году производить исключительно электромобили и выделит на эти цели 2,5 млрд фунтов стерлингов (примерно 3,4 млрд долларов США).
Промышленность
26 января 2022 г. 15:48
Британский Bentley к 2030 году будет производить только электромобили

Британский производитель автомобилей класса люкс Bentley Motors планирует к 2030 году производить исключительно электромобили и выделит на эти цели 2,5 млрд фунтов стерлингов (примерно 3,4 млрд долларов США).

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Bentley.

Инвестиции, рассчитанные до 2032 года, пойдут на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере электрификации автомобилей и модернизацию исторического завода компании в английском городе Кру.

Выпуск первого электрокара Bentley, принадлежащей германскому концерну Volkswagen, запланирован на 2025 год. Компания впервые объявила о планах выйти на рынок электрических автомобилей в 2020 году, запустив проект Beyond100. Согласно этому проекту, Bentley взяла обязательство стать компанией с полностью нулевыми вредными выбросами к 2030 году.

Bentley ранее также сообщила, что второй год подряд побила рекорд продаж автомобилей в 2021 году, несмотря на проблемы с поставками компонентов в индустрии автопроизводства. Компания реализовала 14 659 машин в прошлом году, что на 31% больше рекорда 2020 года – 11 206 машин.

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