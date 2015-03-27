​BP: Европа станет еще больше зависеть от газа из России

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Зависимость Европы от импорта газа вырастет в ближайшие 20 лет до 75%.

Как передает Report, об этом в интервью Reuters заявил главный экономист BP Спенсер Дейл.

Примерно треть поставок будет обеспечивать Россия, добавил он.

Дейл отметил, что к 2035 году доля собственной добычи газа в странах Европы значительно снизится, поскольку многие из них будут выработаны. Падение объемов добычи страны ЕС компенсируют за счет поставок газа из-за рубежа – во многом, импортом из Ирака и Ирана, а также импорта сжиженного газа. Прежде всего, Европа попытается диверсифицировать источники ресурса, заметил экономист.

Однако доля России в обеспечении потребностей Европы в газе по-прежнему останется высока – около 30%, то есть, почти третья часть. Других вариантов для Европы нет по объективным причинам, заявил Дейл.

В сегменте транзита газа особое значение для Европы все больше приобретает Турция, которая становится своеобразным распределительным центром энергоресурсов. Помимо проекта TANAP по поставкам газа из Азербайджана, Стамбул развивает с Россией газопровод «Турецкий поток» по дну Черного моря.