Беларусь предлагает Азербайджану развивать кооперацию в производстве ковров и изделий из хлопка

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Беларусь открыта для предложений азербайджанских инвесторов и готова идти навстречу в реализации совместных проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями СМИ во время визита в Азербайджан.

"Очень правильно, с моей точки зрения, Азербайджан взял курс на развитие хлопководства, - отметил Александр Лукашенко. - Увеличение объемов производства будет таково, что мы можем рассчитывать на 25-30 тыс. т, а может, и 40 тыс. т хлопкового волокна. Я предложил рассмотреть вопрос возможной кооперации в плане нашего Барановичского хлопчатобумажного комбината. У нас есть возможность там совместно сотрудничать. Мы не против, если Азербайджан войдет в капитал этого предприятия".

Еще одним направлением сотрудничества может стать производство азербайджанских ковров в Беларуси. "Давайте вместе создавать это производство, и вы получите не только белорусский рынок, но и рынок соседних государств, которые не производят ковровых изделий такого качества", - отметил Президент.

Страны также рассматривают сотрудничество в сфере сельского хозяйства и фармацевтики. Беларусь готова строить в Азербайджане сельхозпредприятия и открывать совместные производства лекарств.