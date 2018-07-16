AzerGold переходит на электронную систему

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В головном офисе ЗАО AzerGold состоялась презентация системы ERP – Enterprise Resource Planning (Планирование Ресурсов Предприятия) и Электронной системы документооборота.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, на презентации отдел информационных технологий ЗАО AzerGold отметил, что с внедрением данных программ в ЗАО создана централизованная электронная система по финансам, снабжению, складскому хозяйству и человеческим ресурсам, а также сообщил о создании электронной системы документооборота.

Отметим, что система ERP при помощи современных технологий и програмного обеспечения позволяет управлять основными бизнес-процессами в режиме реального времени. Программное обеспечение SAP B1, применяемое для внедрения системы ERP, широко используется как ведущими азербайджанскими компаниями, так и в ряде развитых стран мира. Данные современные инновативные системы наравне с ускорением процесса документооборота и электронизации деятельности компании, также внесут свой весомый вклад в обеспечение прозрачности ЗАО AzerGold.

В рамках мероприятия руководители отделов ЗАО AzerGold выступили с докладами о проделанных в первом полугодии работах, а также обсудили предстоящие задачи.