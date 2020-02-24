​AzerGold назвал объемы продажи золота и серебра за 3 года

С начала экспорта в 2017 году Азербайджан экспортировал 103 тыс. унций золота на международные рынки.

Как сообщает Report, об этом председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов заявил на пресс-конференции.

По его словам, из этого объема 60,3 тыс. унций пришлось на долю AzerGold.

З. Ибрагимов отметил, что в целом AzerGold привлек в экономику страны около 400 млн манатов от продажи более 173 тыс. унций золота и 290 тыс. унций серебра за последние три года: "В результате этих операций более 30,6 млн манатов было уплачено в виде налогов и пошлин".