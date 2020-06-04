Азербайджан является лидером по импорту гомополимеров в Россию

Гомополимер полипропилена производства азербайджанской компании SOCAR Polymer занимает первое место в российском импорте этой продукции.

Как сообщает Report, в апреле доля SOCAR Polymer в российском импорте гомополимеров полипропилена составила 61%, а с начала 2020 года - 42%.

Напомним, что полипропилен производится на полипропиленовом заводе SOCAR Polymer с годовой производственной мощностью 184 тыс. тонн. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджио Маттареллы. 5 октября того же года начался экспорт полипропилена. Первоначально продукция экспортировалась на турецкий рынок.