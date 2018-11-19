Азербайджан и Беларусь могут начать производство тракторов в Турции

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Беларусь работают сейчас над нашим общим проектом по сборке тракторов в Турции.

Как передает Report, об этом 19 ноября в Минске сказал президент Беларуси Александр Лукашенко на совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он отметил, что в текущем году наблюдается рост взаимной торговли между двумя странами:

"В текущем году мы наблюдаем рост взаимной торговли. Набирают мощь проекты, инициированные в свое время президентами. Например, на Гянджинском автомобильном заводе за 11 лет уже собрано свыше 10 тысяч тракторов «Беларусь» и специальной техники на их базе. Предприятие также выпустило более 3,5 тысячи автомобилей и прицепов МАЗ. С удовольствием сегодня узнал, что наряду с приобретаемыми вами американскими и немецкими зерноуборочными комбайнами, в Азербайджан приходит белорусский Гомсельмаш. На наш взгляд, это отличный пример взаимовыгодного сотрудничества. К слову, локализация составляет уже почти половину. Это красноречиво говорит о больших возможностях азербайджанской промышленности и ее высоком кадровом потенциале. Но товар, какой бы качественный он ни был, нужно выгодно продать, и желательно на экспорт. Поэтому МТЗ и Гянджинский автомобильный завод работают сейчас над нашим общим проектом по сборке тракторов в Турции. Это - важное и перспективное направление, которое мы будем развивать. И оно стало возможным благодаря позиции Президента Азербайджана".