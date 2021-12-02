О нас
Report Georgia
Аудио новости

Агдамский промышленный парк освещается солнечными панелями

Агдамский промышленный парк освещается солнечными панелями На территории принадлежащего Министерству экономики Агдамского промышленного парка установлен банкомат ОАО Kapital Bank, в ближайшие дни планируется установка платежных терминалов.
Промышленность
2 декабря 2021 г. 15:48
Агдамский промышленный парк освещается солнечными панелями

На территории принадлежащего Министерству экономики Агдамского промышленного парка установлен банкомат ОАО Kapital Bank, в ближайшие дни планируется установка платежных терминалов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Согласно сообщению, в освещении парка используются солнечные панели.

"К Агдамскому промышленному парку предприниматели проявляют большой интерес. В настоящее время пять проектов по производству различных видов синтетических ковров, специальной и индивидуальной одежды, полимерных изделий, опор освещения на солнечных батареях и специальных кровельных покрытий, префабричных железобетонных изделий, реализация которых запланирована в Агдамском промышленном парке, находятся на рассмотрении. В рамках этих проектов планируется создать более 1 100 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdam Sənaye Parkı günəş panelləri ilə işıqlandırılır

Экслюзивные новости

Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции омикрон
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции "омикрон"
2 декабря 2021 г. 10:43
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
2 декабря 2021 г. 10:03
AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма
AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма
1 декабря 2021 г. 11:43
Кадры с места крушения военного вертолета
ФотоКадры с места крушения военного вертолета
30 ноября 2021 г. 17:03
Министр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом
ФотоМинистр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом
30 ноября 2021 г. 15:07
Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов
Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов
30 ноября 2021 г. 13:46
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
30 ноября 2021 г. 13:16
За избиение азербайджанцев на украинских полицейских завели уголовное дело
За избиение азербайджанцев на украинских полицейских завели уголовное дело
30 ноября 2021 г. 11:44
ВОЗ: Омикрон-штамм увеличивает риск повторного заражения COVID-19
ВОЗ: Омикрон-штамм увеличивает риск повторного заражения COVID-19
30 ноября 2021 г. 11:31
Украинский депутат: Достигнутые между Азербайджаном и Арменией договоренности должны строго соблюдаться
Украинский депутат: Достигнутые между Азербайджаном и Арменией договоренности должны строго соблюдаться
29 ноября 2021 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi