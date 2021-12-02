Агдамский промышленный парк освещается солнечными панелями

На территории принадлежащего Министерству экономики Агдамского промышленного парка установлен банкомат ОАО Kapital Bank, в ближайшие дни планируется установка платежных терминалов.

На территории принадлежащего Министерству экономики Агдамского промышленного парка установлен банкомат ОАО Kapital Bank, в ближайшие дни планируется установка платежных терминалов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Согласно сообщению, в освещении парка используются солнечные панели.

"К Агдамскому промышленному парку предприниматели проявляют большой интерес. В настоящее время пять проектов по производству различных видов синтетических ковров, специальной и индивидуальной одежды, полимерных изделий, опор освещения на солнечных батареях и специальных кровельных покрытий, префабричных железобетонных изделий, реализация которых запланирована в Агдамском промышленном парке, находятся на рассмотрении. В рамках этих проектов планируется создать более 1 100 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.