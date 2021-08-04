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Жителя Агдаша задержали с метамфетамином

Жителя Агдаша задержали с метамфетамином В ходе проведенной сотрудниками Агдашского районного отдела полиции операции задержан житель Агдаша, занимавшийся незаконным оборотом психотропных веществ.
Происшествия
4 августа 2021 г. 11:52
Жителя Агдаша задержали с метамфетамином

В ходе проведенной сотрудниками Агдашского районного отдела полиции операции задержан житель Агдаша, занимавшийся незаконным оборотом психотропных веществ.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, во время личного досмотра при задержанном Эльвине Гасанове обнаружен метамфетамин, который был изъят в качестве вещественного доказательства.

По факту возбуждено уголовное дело, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Эльвин Гасанов ранее был осужден за торговлю наркотическими веществами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdaşda “patı” əməliyyatı keçirilib, saxlanılan var

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