Жителя Агдаша задержали с метамфетамином

В ходе проведенной сотрудниками Агдашского районного отдела полиции операции задержан житель Агдаша, занимавшийся незаконным оборотом психотропных веществ.

В ходе проведенной сотрудниками Агдашского районного отдела полиции операции задержан житель Агдаша, занимавшийся незаконным оборотом психотропных веществ.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, во время личного досмотра при задержанном Эльвине Гасанове обнаружен метамфетамин, который был изъят в качестве вещественного доказательства.

По факту возбуждено уголовное дело, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Эльвин Гасанов ранее был осужден за торговлю наркотическими веществами.