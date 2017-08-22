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    Житель Товузского района избил жену дяди и переломал ей руки и ноги

    Ее состояние оценивается как тяжелое

    Товуз. 22 августа. REPORT.AZ/ Житель Товузского района до больничной койки избил жену своего дяди.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Алакол.

    Так, жительница села Севда Шамшад гызы Рустамова 1971 г.р. на почве семейного конфликта была избита сыном своего деверя и получила тяжелые телесные повреждения. При помощи близких она была доставлена в больницу.

    Как сообщили местному бюро Report в больнице, у женщины сломаны обе ноги и правая рука: "Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии и без сознания. Женщина получила повреждения области живота и лица. После оказания ее первой медицинской помощи врачами, она была доставлена в отделение травматологии, ее состояние оценивается как тяжелое".

    По факту ведется расследование.

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