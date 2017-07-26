Житель Мингячевира пытался покончить с собой

Мингячевир. 26 июля. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошла попытка суицида.

Как передает ширванское бюро Report, Музаффаров Ариф Акиф оглу 1981 г.р. принял большое количество различных лекарств.

Инцидент произошел по месту его проживания на улице М. Ф. Ахундова, дом 4, квартира 3. Доставленному в больницу А. Музаффарову оказали медпомощь, после чего его состояние частично стабилизировалось. Пострадавший сообщил, что с целью суицида он принял 89 видов лекарств.

"Принимая последнюю пилюлю, перед моим взором появились родные, и я отбросил ее", - сказал пострадавший.

А. Музаффаров не сообщил причины попытки самоубийства.

Факт расследуется полицейским отделением города Мингячевира.