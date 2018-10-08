Житель Джалилабада убил дядю

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Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе местный житель убил своего дядю.

Как сообщает Report, в районном селе Гаразанджир 24-летний Рамиль Манафов пошел в дом своего 57-летнего дяди Мехмана Джафарова. На почве возникшего между ними спора Р.Манафов нанес ножевое ранение М.Джафарову.

М.Джафаров умер от полученной раны по дороге в больницу. Р.Манафов задержан.

По факту районной прокуратурой возбуждено уголовное дело.