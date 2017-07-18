Житель Баку покончил с собой, бросившись с 17-го этажа

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Баку 34-летний мужчина покончил с собой.

Как передает Report, Джалал Газанов 1983 г.р. бросился с 17-го этажа одной из новостроек в Ясамальском районе.

Мужчина скончался на месте.

По факту ведется расследование.