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    Житель Баку покончил с собой, бросившись с 17-го этажа

    По факту ведется расследование

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Баку 34-летний мужчина покончил с собой. 

    Как передает Report, Джалал Газанов 1983 г.р. бросился с 17-го этажа одной из новостроек в Ясамальском районе. 

    Мужчина скончался на месте. 

    По факту ведется расследование. 

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