​Житель Баку найден мертвым в своем доме

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Вечером Калантаров Сабир Nасраддинович, 1940 года рождения, остался в беспомощном состоянии за закрытыми дверями в квартире в Хатаинском районе Баку.

Как передает Report со ссылкой на сайт МЧС, согласно поступившей на горячую линию "112" информации, на место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС.

Открыв входную дверь квартиры, спасатели обнаружили труп мужчины.

Тело мужчины было передано соответствующим органам.