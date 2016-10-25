Житель Баку избил соседа лопатой до потери сознания

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Баку между соседями возникла драка, один из них пострадал.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в поселке М.А.Расулзаде.

Исмаилов Амиль Гньяз оглу (1982 г.р.) поспорил со своим соседом, словесная перепалка переросла в рукопашную драку. Сосед избил А.Исмаилова лопатой. От полученных травм он потерял сознание и был госпитализирован в Городской клинический центр №1. Состояние раненого средней тяжести.

Сотрудниками правоохранительных органов проводится расследование по данному факту.