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Житель Агдаша задержан по подозрению в поджоге дома соседа

Житель Агдаша задержан по подозрению в поджоге дома соседа Житель Агдашского района задержан по подозрению в поджоге дома соседа.
Происшествия
31 августа 2022 г. 09:26
Житель Агдаша задержан по подозрению в поджоге дома соседа

Житель Агдашского района задержан по подозрению в поджоге дома соседа.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

Было отмечено, что на горячую линию "102" МВД поступила информация о пожаре в одном из частных жилых домов на территории города Агдаш. В результате оперативного вмешательства сотрудников Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям и районного отдела полиции пожар был потушен, тем самым предотвращено распространение огня на близлежащие жилые дома.

Сотрудники районной полиции по подозрению в совершении поджога задержали соседа потерпевшего Турала Мамедова. В своих показаниях он признался в содеянном.

По факту в полиции Агдашского района проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdaşda qonşusunun evini yandıran şəxs saxlanılıb

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