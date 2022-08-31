Житель Агдаша задержан по подозрению в поджоге дома соседа

Житель Агдашского района задержан по подозрению в поджоге дома соседа.

Житель Агдашского района задержан по подозрению в поджоге дома соседа.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

Было отмечено, что на горячую линию "102" МВД поступила информация о пожаре в одном из частных жилых домов на территории города Агдаш. В результате оперативного вмешательства сотрудников Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям и районного отдела полиции пожар был потушен, тем самым предотвращено распространение огня на близлежащие жилые дома.

Сотрудники районной полиции по подозрению в совершении поджога задержали соседа потерпевшего Турала Мамедова. В своих показаниях он признался в содеянном.

По факту в полиции Агдашского района проводится расследование.