Женщина, обвиняемая в присвоении денег из компании, где работала, была освобождена, а затем вновь арестована

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Рассмотрено ходатайство касательно замены крайней меры пресечения - ареста на домашний арест в отношении Саиды Мамедовой, обвиняемой в присвоении 134 000 манатов одной из действующих в Баку компаний, где она работала.

Об этом Report сообщил ее адвокат Фейзулла Мехтиев.

По его словам, судья Наримановского районного суда Вусал Гурбанов удовлетворил ходатайство и С.Мамедова была освобождена в зале суда.

Затем оставшаяся недовольной решением суда Наримановская районная прокуратура подала апелляционный протест с требованием арестовать С.Мамедову.

На заседании, прошедшем в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Абида Абдинбекова, было объявлено постановление, согласно которому, апелляционный протест прокуратуры был удовлетворен и решение суда первой инстанции аннулировано. В отношении С.Мамедовой вновь была избрана мера пресечения в виде ареста и ее арестовали в зале суда.

Адвокат Ф.Мехтиев заявил, что не согласен с выдвинутым в отношении С.Мамедовой обвинением.

Отметим, что женщина обвиняется по ст. 179.3.2 (присвоение, в особо крупном размере) УК.