Заявление МВД относительно разрешения на участие в похоронах

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Постановлением Кабинета министров от 4 июня 2020 года на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района 6 июня с 00:00 часов до 06:00 часов 8 июня гражданам запрещается покидать место жительства и место пребывания.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в связи с этим жителей этих городов и районов просят обратиться на "горячую линию" Министерства внутренних дел по номеру 590-80-20 или "102" для получения разрешения на участие в похоронах близкого родственника (родителя, мужа, жены, ребенка, брата, сестры, деда, бабушки, внука, свекрови, свекра).

Принятые с 6-го по 8-ое июня заявки будут рассмотрены в кратчайшие сроки и на каждый из них будет дан ответ. В случае подтверждения близкого родства, информация о получившем разрешение лице будет учитываться полицейскими патрульными нарядами и постами.