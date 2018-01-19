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    Завершено судебное следствие в отношении бывшего сотрудника Muğanbank

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по делу кредитного специалиста Насиминского филиала ОАО Muğanbank Новруза Велиева, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева было объявлено о завершении судебного следствия.

    Гособвинитель попросил время для выступления.

    Очередное заседание суда назначено на 23 января.

    Отметим, что Н.Велиев обвиняется в мошенничестве и присвоении 332 тысяч 200 манатов у своих знакомых Кянана Нагиева и Джавада Джавадова, которым он пообещал прибыль в конце каждого месяца за счет вкладов в forex посредством банковской карты.

    В качестве потерпевшего по делу признан и бывший заведующий Насиминским филиалом ОАО Muğanbank Натик Теймуров.

    Н.Велиев обвиняется по статье 178.3.2 (мошенничество, в крупном размере) УК. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. На суде Н.Велиев признал себя частично виновным. Он отметил, что часть нанесенного ущерба он потерпевшим возместил. 

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