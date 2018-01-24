Зарегистрирован 121 факт преступлений в Азербайджане за сутки

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел Азербайджана накануне зарегистрирован 121 факт преступлений, из них 24 раскрыты по "горячим следам".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 19 находящихся в розыске лиц были задержаны и переданы по назначению.

Кроме того, на автомобильных дорогах страны произошло 2 ДТП, в результате три человека пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел выявлены 14 фактов, связанных с наркотиками, 1 факт незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 33 человека.