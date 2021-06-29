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Задержаны присвоившая деньги жительницы Гусара "гадалка" и ее муж

Задержаны присвоившая деньги жительницы Гусара "гадалка" и ее муж В Гусаре полицией задержана женщина, представившаяся гадалкой и присвоившая чужие деньги.
Происшествия
29 июня 2021 г. 11:55
Задержаны присвоившая деньги жительницы Гусара гадалка и ее муж

В Гусаре полицией задержана женщина, представившаяся гадалкой и присвоившая чужие деньги.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, жительница Гусарского района обратилась в районный отдел полиции, сообщив, что 27 июня неизвестная женщина постучала в дверь ее дома, заявила о наличии в доме нечистой силы и под предлогом погадать проникла внутрь и украла 11 800 манатов.

Сотрудники РОП провели оперативно-розыскные мероприятия по "горячим следам" и выяснили, что присвоившая деньги мошенническим путем жительница Евлахского района Айгюн Мамедова вместе со своим мужем Эльчином Абдуллаевым на принадлежащем ему автомобиле марки Ford Tranzit направляется в Евлахский район.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции на территории Гаджигабульского района и переданы следствию. При задержании в автомобиле Э.Абдуллаева был обнаружен автомат марки "АКС-74У", 24 патрона и автоматный магазин.

В следственном отделе Гусарского РОП на задержанных заведено уголовное дело, ведется расследование.

В пресс-службе МВД не исключили, что под видом гадалки женщина также обманула и других граждан.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQusar sakininin pulunu mənimsəyən falçı və əri saxlanılıb, avtomobillərində silah aşkarlanıb

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