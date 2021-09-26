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Задержаны лица, пытавшиеся незаконно проникнуть в Кельбаджар

Задержаны лица, пытавшиеся незаконно проникнуть в Кельбаджар Сотрудники органов внутренних дел продолжают принимать меры по предотвращению попыток проезда людей без разрешения, в обход блокпостов на территории, которые освобождены от оккупации, но не полностью очищены от мин и других взрывчатых веществ.
Происшествия
26 сентября 2021 г. 13:22
Задержаны лица, пытавшиеся незаконно проникнуть в Кельбаджар

Сотрудники органов внутренних дел продолжают принимать меры по предотвращению попыток проезда людей без разрешения, в обход блокпостов на территории, которые освобождены от оккупации, но не полностью очищены от мин и других взрывчатых веществ.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, 25 сентября сотрудники Кяльбаджарского районного отдела полиции задержали Хикмета Шукюрова, Эльчина Алиева, Натига Джаббарова, Джамаледдина Гасымова, Сейфуллу Джаббарова, Замина Гараева, Фируза Ахундова, Ниямеддина Салахова, Бахшеиша Самедова, Мурада Алиева и Рамиза Бандалиева, пытавшихся без разрешения проехать в освобожденный от оккупации Кяльбаджарский район.

После задержания эти лица были приглашены в отдел полиции. С ними были проведены профилактические беседы, сделано предупреждение, что мины и взрывчатые вещества, которые предположительно находятся на территории, представляют угрозу для их жизни. В отношении задержанных приняты меры в административном порядке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKəlbəcərə icazəsiz getmək istəyən şəxslər saxlanılıb

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