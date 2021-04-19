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Задержаны еще 9 пациентов с коронавирусом 

Задержаны еще 9 пациентов с коронавирусом  "Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом"
Происшествия
19 апреля 2021 г. 10:52
Задержаны еще 9 пациентов с коронавирусом 
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Сотрудники органов внутренних дел на выходных на территории Азербайджана выявили и задержали в общественных местах 9 активно больных коронавирусом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники полиции провели с гражданами разъяснительную беседу, вернули их домой с соблюдением медицинских процедур и проинформировали соответствующие органы здравоохранения.

"Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - сообщили в пресс-службе МВД.

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Версия на азербайджанском языке Daha 9 koronavirus xəstəsi saxlanıldı

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