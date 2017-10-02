Задержаны члены преступной группы, насмерть избившие в Сумгайыте работника Topaz

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ 24 сентября этого года на территории Сумгайыта житель Физулинского района Амал Надирли был избит неизвестным лицом или группой лиц. Получившего травму головы мужчину поместили в Бакинскую городскую больницу нейрохирургии, где позже он скончался. По факту сотрудниками полиции и органов прокуратуры страны были проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в результате прошедшей под особым контролем руководства Управления полиции города Сумгайыт операции было установлено, что А.Надирли был избит жителями Абшеронского поселка Сарай Чингизом Бабаевым, Фаридом Багировым, Кямраном Гурбановым, Мурадом Эйвазовым и жителем Агстафинского района Акпером Искендеровым.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий члены преступной группировки были задержаны и переданы следствию.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые в преступлении лица объединились, чтобы путем мошенничества заполучить деньги работающего в пункте Topaz в поселке Сарай А.Надирли.

Согласно подготовленному плану, К.Гурбанов по телефону А.Искендерова сообщил другим членам группировки, что А.Надирли вышел с объекта и сел в такси.

На автомобиле Ч.Бабаева четверо членов группировки стали преследовать мужчину. Доехав до Сумгайыта, А.Надирли сошел с такси и сел в автобус. После этого Ф.Багиров, М.Эйвазов и А.Искендеров по очереди сели в автобус и стали следить за А.Надирли.

Когда А.Надирли сошел с автобуса, Ф.Багиров и М.Эйвазов напали на него, избили и, отобрав 550 манатов, скрылись с места преступления.

По обеим фактам возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.