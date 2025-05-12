В Азербайджан доставлены лица, подозреваемые в терроризме

Сабаильский районный суд города Баку избрал меру пресечения в виде ареста в отношении лиц, разыскиваемых Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана по обвинению в терроризме.

Сабаильский районный суд города Баку рассматривает меру пресечения в отношении лиц, разыскиваемых Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана по обвинению в терроризме и доставленных в страну.

Согласно полученной Report информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий СГБ указанные лица были задержаны в зарубежных странах и доставлены в Азербайджан.

Также сообщается о значительном количестве задержанных лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

В настоящее время Сабаильский районный суд рассматривает меру пресечения в отношении задержанных.

В ответ на запрос Report в пресс-службе СГБ сообщили, что оперативно-розыскные мероприятия по данному факту продолжаются, в ближайшее время общественности будет предоставлена подробная информация.