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В Азербайджан доставлены лица, подозреваемые в терроризме

В Азербайджан доставлены лица, подозреваемые в терроризме Сабаильский районный суд города Баку избрал меру пресечения в виде ареста в отношении лиц, разыскиваемых Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана по обвинению в терроризме.
Происшествия
12 мая 2025 г. 09:35
В Азербайджан доставлены лица, подозреваемые в терроризме

Сабаильский районный суд города Баку рассматривает меру пресечения в отношении лиц, разыскиваемых Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана по обвинению в терроризме и доставленных в страну.

Согласно полученной Report информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий СГБ указанные лица были задержаны в зарубежных странах и доставлены в Азербайджан.

Также сообщается о значительном количестве задержанных лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

В настоящее время Сабаильский районный суд рассматривает меру пресечения в отношении задержанных.

В ответ на запрос Report в пресс-службе СГБ сообщили, что оперативно-розыскные мероприятия по данному факту продолжаются, в ближайшее время общественности будет предоставлена подробная информация. 

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Версия на азербайджанском языке DTX xaricdə terrorçuluqda təqsirləndirilən şəxsləri saxlayaraq Bakıya gətirib, məhkəmələri keçirilir

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