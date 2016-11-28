Задержан убийца пожилой семейной пары в Лянкяране

Лянкяран. 28 ноября. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, убивший пожилую семейную пару в Лянкяране на прошлой неделе.

Как сообщает южное бюро Report, убийцей является житель города Лянкяран Фаган Микаилов. В настоящее время он привлечен к следствию сотрудниками правоохранительных органов.

В результате расследования установлено, что убитый 77-летний Айдын Аллахвердиев на протяжении долгих лет занимался торговлей. Он давал деньги под проценты.

Убийство произошло из-за 1000 манатов. Ночью Ф.Микаилов при входе в дом столкнулся с 75-летней Азадой Аллахвердиевой. Ф.Микаилов ударил ее по голове поленом. После этого Ф. Микаилов прошел в комнату, схватил Аллахвердиева за шиворот и начал требовать у него 1000 манатов. Хозяин дома начал кричать и звать соседей на помощь, в это время Ф.Микаилов нанес несколько сильных ударов по голове мужчины и скрылся с места происшествия.

Отметим, что 22 ноября в городе Лянкяран были найдены тела Айдына Аллахвердиева 1939 года рождения и его жены Аллахвердиевой Азады 1941 года рождения.