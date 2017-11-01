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    Задержан сбивший в Билясуваре пешехода и сбежавший с места ДТП водитель

    Следственные действия по уголовному делу продолжаются

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ 31 октября на территории поселка номер 10 Билясуварского района водитель трактора сбил пешехода Юнусова Заура Вели оглу 1983 г.р. и сбежал с места аварии. От полученных травм пешеход скончался.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

    По факту в следственной группе отделения полиции Джебраильского района возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 и 264 УК.

    В результате оперативных следственных мероприятий сотрудников полиции и прокуратуры было установлено, что ДТП было совершено водителем трактора марки "Беларусь", жителем Билясуварского района Рзагулиевым Рзагулу Беиш оглу 1953 г.р.

    Р.Рзагулиев привлечен к следствию в качестве подозреваемого лица.

    Следственные действия по уголовному делу продолжаются. 

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