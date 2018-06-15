Зачитан приговор водителю, насмерть сбившему журналистку Ульвию Шамильгызы

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Завершилось судебное заседание по уголовному делу Рустама Жаксакова, насмерть сбившего в российском городе Астрахань журналистку Ульвию Шамильгызы (Мамедову).

Об этом Report сказал адвокат юридического наследника У.Шамильгызы Фарид Гасанов.

Адвокат сообщил, что Турусовский районный суд Астраханского края объявил приговор по делу.

Согласно приговору, Р.Жаксаков был лишен свободы сроком на год. Суд также постановил лишить обвиняемого права на управление автомобилем сроком на три года.

Напомним, что 24 января этого года в российском городе Астрахань автомобиль сбил Ульвию Мамедову. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Покойная была похоронена в городе Гянджа.

Согласно заключению проведенной экспертизы, У.Шамильгызы скончалась спустя 30 минут после происшествия.

В результатах указано, что у У.Шамильгызы, получившей травмы и повреждения, были шансы остаться живой:

"Машина скорой медпомощи прибыла на место происшествия с опозданием. У лежавшей лицом кверху в бессознательном состоянии У.Мамедовой кровь стекла в горло, в результате чего она захлебнулась в собственной крови".

В заключении экспертизы также отмечается, что инцидент произошел в 18:20 по российскому времени:

"После аварии в 18:24 с мобильного телефона, принадлежащего совершившему аварию водителю, поступил звонок на станцию скорой медпомощи. Чуть позднее, в 18:36, со станции позвонили на мобильный телефон совершившего аварию водителя и сообщили, что водитель машины скорой помощи не может найти место аварии. Совершивший аварию водитель в 18:40 вновь позвонил на станцию скорой медпомощи и спросил, почему не приехала машина скорой помощи. Машина скорой помощи прибыла на место к 19:00, когда Ульвия Мамедова уже скончалась", - говорится в заключении Объединения судмедэкспертизы и паталогической анатомии.

Отметим, что долгое время проработавшая в прессе У.Шамильгызы 1986 г.р. занималась журналисткой деятельностью в ряде СМИ, в том числе газете "Xalq Cəbhəsi" ("Народный фронт"), информационном агентстве Report. В период своей деятельности она неоднократно становилась победителем и призером конкурсов среди журналистов. С прошлого года У. Шамильгызы проживала в Астрахани для продолжения учебы.