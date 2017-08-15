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    Зачитан приговор обвиняемому в получении денег от женщины путем шантажа

    Субха Джафаров приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Субха Джафарова, обвиняемого в требовании денег с применением угроз.

    Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Сабухи Гусейнова был зачитан приговор.

    По решению суда С. Джафаров лишен свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев.

    Отметим, что согласно обвинительному акту, С. Джафаров, шантажируя женщину, получил от нее 6 тыс. манатов.

    Он обвиняется по статье 182 (вымогательство) Уголовного кодекса.

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