Зачитан приговор обвиняемому в получении денег от женщины путем шантажа

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Субха Джафарова, обвиняемого в требовании денег с применением угроз.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Сабухи Гусейнова был зачитан приговор.

По решению суда С. Джафаров лишен свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев.

Отметим, что согласно обвинительному акту, С. Джафаров, шантажируя женщину, получил от нее 6 тыс. манатов.

Он обвиняется по статье 182 (вымогательство) Уголовного кодекса.