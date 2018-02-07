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    Зачитан приговор обвиняемому в мошенничестве брату судьи Верховного суда

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по делу Махира Керимова, обвиняемого в мошенничестве.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова был зачитан приговор.

    Решением суда обвиняемый был приговорен к 5 годам и 6 месяцам тюремного заключения.

    М.Керимов, в отношении которого было принята мера пресечения о невыезде, был осужден условно по 70-й статье (условное наказание) УК.

    Отметим, что М.Керимов, работая исполнительным директором ООО Fateh-N, продал одну квартиру нескольким людям. Ему инкриминировали статью 178.3.2 (мошенничество, в крупном размере) УК. В отношении него была избрана мера о невыезде.

    Напомним, что М.Керимов приходится братом судье Верховного суда Фархаду Керимову. Учредителем ООО Fateh-N был Алескер Омаров. Из-за его кончины уголовное дело в отношении него было завершено.

    А.Омаров был братом бывшего руководителя телеканала İTV (Общественное телевидение) Исмаила Омарова.

    М.Керимов признал себя частично виновным в предъявленном обвинении.

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