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    Вынесен приговор адвокату, совершившему мошенничество в отношении граждан

    Его приговорили к 9 годам тюрьмы© Courtesy İmage

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу обвиняемого в мошенничестве адвоката Сейфуллы Джафарова.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыхова был зачитан приговор.

    По приговору суда С.Джафарова приговорили к 9 годам лишения свободы.

    Отметим, что согласно обвинительному акту, С.Джафаров совершил мошенничество в отношении 13 лиц в общей сложности на 50 000 манатов. Он обещал пострадавшим оказать помощь. Не выполнивший данного обещания С.Джафаров был арестован после поступившей от пострадавших жалобы.

    С.Джафаров обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество, в крупном размере) УК.

    Напомним, что С.Джафарова и ранее арестовывали. Однако, получив условное наказание, он вскоре был освобожден. 

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