За прошедшие два дня на территории республики зафиксировано 177 фактов преступлений

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ С 3 по 5 марта органами внутренних дел республики зафиксировано 177 фактов преступлений, 29 из них были раскрыты по "горячим следам".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, также были раскрыты 24 ранее незавершенных дел.

Задержано и передано по назначению 27 лиц, находящихся в розыске.

На автомобильных дорогах республики произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате 3 человека погибли, 8 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 12 фактов, связанных с наркотиками, 2 с незаконным хранением оружия.

По подозрению в совершении преступления задержаны 42 человек.