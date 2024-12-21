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За 11 месяцев этого года произошло 505 ДТП, погибли 344 человека

За 11 месяцев этого года произошло 505 ДТП, погибли 344 человека За 11 месяцев текущего года произошло 505 ДТП, в результате которых погибли 344 человека, 335 получили ранения.
Происшествия
21 декабря 2024 г. 10:09
За 11 месяцев этого года произошло 505 ДТП, погибли 344 человека

За 11 месяцев текущего года произошло 505 ДТП, в результате которых погибли 344 человека, 335 получили ранения.

Об этом сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции.

В ведомстве отметили, что в предстоящие праздничные дни ожидается увеличение числа людей, отправляющихся в поездки на личных автомобилях.

"На фоне роста интенсивности движения в праздничные дни такие грубые нарушения, как превышение скорости, могут привести к тяжелым дорожно-транспортным происшествиям", - предупредили в Главном управлении.

Дорожная полиция рекомендует участникам дорожного движения строго следовать правилам.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin 11 ayı ərzində 505 yol qəzası olub, 344 nəfər ölüb

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