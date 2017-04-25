Ясамальская районная ИВ: Проведенные на проспекте Гусейна Джавида, 72 работы по сносу законны

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ "Проведенные вчера на проспекте Гусейна Джавида, 72 работы по сносу законны".

Как сообщили в ответ на запрос Report в секторе информационного обеспечения и анализа Ясамальской районной ИВ, ранее проживающие на указанной территории Шовкет Гасанова и Гюльмирза Гасанов продали свой дом строительной компании "Olympus": "Этим лицам выдали компенсацию и дом снесли. Получив компенсацию, владельцы указанного дома приобрели новое жилье и добровольно выписались".

Как сообщили в Исполнительной власти, причиной вчерашнего недовольства между бывшими владельцами дома и строительной компанией стал снос расположенного здесь тендира: "Однако, прежние хозяева также на законной основе дали разрешение на снос тендира. При сносе дома Шовкет Гасанова попросила руководство компании позволить, чтобы тендир действовал на протяжении некоторого времени. Руководство компании пошло женщине на уступки и согласилось. Сейчас тендир был снесен, чтобы расширить территорию здания. То есть, снос тендира законен и документально оформлен".

Отметим, что при сносе в знак протеста компании "Olympus" жители перекрыли автомобильную дорогу.