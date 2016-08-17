​Прокуратура: Убитая в Баку гражданским мужем женщина была беременной

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Установлено, что Ясемен Новрузова, убитая в Баку гражданским мужем Алтаем Гасановым, была беременной.

Как сообщили Report в прокуратуре Хазарского района, 34-летняя женщина была на 4-м месяце беременности.

Напомним, что убийство совершено в поселке Мардакян Хазарского района. Обратившись в полицию, местный житель 37-летний Алтай Гасанов заявил о пропаже без вести гражданской жены, 34-летней Ясемен Новрузовой.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что А.Гасанов убил женщину и закопал труп во дворе своего дома.

Тело было обнаружено и извлечено с участием экспертов.

А.Гасанов задержан.

Расследование продолжается.