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    ​Прокуратура: Убитая в Баку гражданским мужем женщина была беременной

    Расследование продолжается

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Установлено, что Ясемен Новрузова, убитая в Баку гражданским мужем Алтаем Гасановым, была беременной.

    Как сообщили Report в прокуратуре Хазарского района, 34-летняя женщина была на 4-м месяце беременности.

    Напомним, что убийство совершено в поселке Мардакян Хазарского района. Обратившись в полицию, местный житель 37-летний Алтай Гасанов заявил о пропаже без вести гражданской жены, 34-летней Ясемен Новрузовой.

    В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что А.Гасанов убил женщину и закопал труп во дворе своего дома.

    Тело было обнаружено и извлечено с участием экспертов.

    А.Гасанов задержан.

    Расследование продолжается. 

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