Вывезший из Азербайджана 5,5 млрд манатов мужчина работал таксистом

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в отмывании крупной суммы денег экс-заместителя директора филиала №10 "Royalbank" Малика Алиева и его знакомого Руфата Велиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова был зачитан обвинительный акт.

Подсудимые не признали свою вину.

Обвиняемый Р.Велиев дал свободные показания и заявил, что работал таксистом.

На суде стало известно о том, что 5 млрд 551 млн манатов денег, полученных преступным путем, были вывезены из страны посредством перевода через "Aзеригазбанк" (4 млрд), а также посредством Международного банка и "Yunayted Kredit Bank".

Очередное судебное заседание назначено на 13 февраля.