Выступили адвокаты Видади Зейналова - ДЕЛО МСВТ

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной из приговора в отношении бывшего руководителя аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, бывшего руководителя Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтуллы Гусейнова и других.

Как сообщает Report, хотя на процессе слово предоставили Видади Зейналову, он заявил о желании выступить на очередном процессе.

Затем выступил адвокат бывшего председателя Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтуллы Гусейнова Джалил Мирзоев. В своем выступлении он потребовал удовлетворить апелляционную жалобу.

Б.Гусейнов во время выступления заявил, что никогда не присваивал государственное имущество.

На суде также выступил представитель одного из заинтересованных лиц - Кямали Зейналовой (сестра Видади Зейналова). Он заявил, что суд первой инстанции наложил арест на имущество К.Зейналовой: "Однако, это не имеет никакого отношения к Видади Зейналову".

Процесс продолжится 26 октября.

Напомним, что ранее на процессе под председательством судьи Гадима Бабаева выступили адвокаты В.Зейналова Эльхан Сулейманов и Бейляр Мемишов.

Они заявили о невиновности своего подзащитного.

Отметим, что согласно распространенной 13 ноября 2015 года Генпрокуратурой официальной информации об арестах в министерстве связи и высоких технологий, были выявлены основания для подозрений в том, что руководитель Аппарата министерства В. Зейналов, злоупотребив должностными полномочиями, вступив в сговор с должностными лицами отдельных подразделений, входящих в структуру министерства, обеспечив оформление на имя находящихся под их покровительством, записанных на близких им лиц компаний фальшивых документов о якобы выполнении работ и услуг, при том, что эти работы не были выполнены, выполнены не полностью, оборудование не было закуплено, а цены на используемое оборудование были раздуты в 4-5 раз, и другими способами, организовали обналичивание, присвоение и растрату денежных средств на сумму 73 млн 590 тыс. манатов, перечисленных на счета соответствующих предприятий в отдельных банках.

Помимо этого, в результате проверок, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре в системе МСВТ, были задержаны бывший генеральный директор ООО Aztelekom М.Мамедов, бывший руководитель производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Б.Гусейнов, главный бухгалтер ПО "Бакинская телефонная связь" А.Мустафаев, бывший гендиректор ООО Aztelekom Дж.Джафаров, бывший гендиректор ООО "Азерпочт" Г.Бейбалаев, бывший главный бухгалтер ООО Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma С.Гумбетов, а также Э.Мамедов и другие лица. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил В.Зейналова и Б.Гусейнова к 13 годам, Н.Мамедова - к 11 годам, Э.Мамедова - к 10 годам, А.Мустафаева - к 5 годам лишения свободы, Г.Бейбалаева - к 3 годам лишения свободы.

М.Мамедов, О.Рустамов, С.Гумбетов, Дж.Джафаров и В.Велиев были осуждены условно и освобождены в зале суда.

Суд вынес решение о конфискации имущества обвиняемых лиц. Эти деньги будут направлены на выплату ущерба, нанесенного министерству. По причине того, что у М.Мамедова наличие имущества не установлено, в его отношении конфискация имущества не предусмотрена. Гражданский иск МСВТ удовлетворен частично. Недовольные приговором В.Зейналов, члены его семьи и другие обвиняемые подали апелляционную жалобу.