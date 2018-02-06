Вынесен приговор арестованному сотрудниками СГБ таможеннику и иным лицам

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям вынесен приговор членам преступной банды, обвиняемой в контрабанде из Азербайджана в Турцию золотых изделий на сумму 130 тыс. манатов и денег на сумму 190 тыс. долларов. На скамье подсудимых – Ильгар Абилов, Эльвин Юсубов, Рашад Насибов и Кямран Ахмедов.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Афгана Гаджиева был вынесен приговор, согласно которому Кямран Ахмедов приговорен к 5 годам 6 месяцам, Рашад Насибов, Ильгар Абилов и Эльвин Юсубов - 5 годам тюремного наказания каждый.

Напомним, что гособвинитель требовал приговорить Ильгара Абилова, Эльвина Юсубова и Рашада Насибова к 6,5 годам каждого, а Кямрана Ахмедова – к 7 годам лишения свободы.

Согласно информации, распространенной пресс-службами Государственного таможенного комитета и Службы госбезопасности, в результате совместной операции, проведенной 8 марта 2017 года сотрудниками Государственного таможенного комитета и СГБ, при попытке тайно, контрабандным путем вывезти из Азербайджана в Турцию деньги на сумму 190 тыс. долларов, а также 5 золотых слитков общим весом 2 кг 279,44 г и стоимостью 132.207,52 манат, в Международном аэропорту Гейдара Алиева были задержаны граждане Азербайджана Эльвин Юсубов, Рашад Насибов, Ильгар Абилов и вступивший с ними в преступный сговор таможенник Кямран Ахмедов.