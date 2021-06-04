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Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью работников СМИ - ВИДЕО

Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью работников СМИ - ВИДЕО Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел Азербайджана распространили совместную информацию о гибели работников СМИ в результате подрыва на мине.
Происшествия
4 июня 2021 г. 14:10
Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью работников СМИ - ВИДЕО
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Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел Азербайджана распространили совместную информацию о гибели работников СМИ в результате подрыва на мине.

В заявлении, поступившем в Report, говорится:

"Вооруженные силы Армении, минируя наши территории, продолжают преступные действия против наших граждан, грубо нарушая основные нормы и принципы международного гуманитарного права, в том числе требования Женевских конвенций от 1949 года.

4 июня 2021 года около 11 часов в результате подрыва на противотанковой мине пассажирского автомобиля марки "Камаз", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированных для исполнения служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг погибли 3 человека – Сирадж Абышов (оператор телеканала Az TV), Магеррам Ибрагимов (сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ), Ариф Алиев (заместитель представителя главы ИВ по административно-территориальному округу села Сусузлуг), еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести.

Сотрудники прокуратуры и полиции провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По данному факту в Военной прокуратуре Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, начало или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта) Уголовного кодекса.

В настоящее время проводятся интенсивные следственно-оперативные действия".

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Версия на английском языке Criminal case opened over death of media workers in landmine explosion
Версия на азербайджанском языке Media işçilərinin minaya düşərək həlak olması ilə bağlı cinayət işi açılıb - VİDEO

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