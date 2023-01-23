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Возбуждено уголовное дело по факту пожара в центре отдыха в Гусаре

Возбуждено уголовное дело по факту пожара в центре отдыха в Гусаре В Гусарской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.3 (халатность) УК Азербайджана в связи с пожаром, произошедшим в центре отдыха на территории района.
Происшествия
23 января 2023 г. 13:15
Возбуждено уголовное дело по факту пожара в центре отдыха в Гусаре

В Гусарской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.3 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Азербайджана в связи с пожаром, произошедшим в центре отдыха на территории района.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Следствие по факту продолжается.

Отметим, что данная статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что 22 января в результате пожара в центре отдыха Park Qusar погибли четыре человека – Эмин Бабаев (1969 г.р.), Зульфия Бабаева (1981 г.р.), Рауф Бабаев (2005 г.р.) и Рустам Дадашов (1973 г.р.). Во время пожара пострадали шесть человек.

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Версия на азербайджанском языке Qusarda istirahət mərkəzində baş vermiş faciə ilə bağlı səhlənkarlıq maddəsilə cinayət işi başlanılıb

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