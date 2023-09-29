За последние дни возбуждено 6 уголовных дел в связи с преступлениями, совершенными армянскими вооруженными формированиями

За последние дни было возбуждено 6 уголовных дел в связи с событиями, совершенными армянскими вооруженными формированиями.

За последние дни было возбуждено 6 уголовных дел в связи с событиями, совершенными армянскими вооруженными формированиями.

Как сообщает Report, об этом заявил военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев.

По его словам, в сложившихся условиях интенсивно проводились необходимые следственно-оперативные действия: "Возбуждено 6 уголовных дел по статьям 29, 120.2.7 (Покушение на умышленное убийство двух и более лиц); 29,120.2.12 УК (Покушение на умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды); 120.2.7 (Умышленное убийство двух и более лиц); 120.2.11-й (Умышленное убийство, сопряженное с разбоем, вымогательством, терроризмом; или бандитизмом); 120.2.12 (Умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды); 214.2.1 (Терроризм, то есть совершение взрывов, пожаров или других действий (террористических актов), представляющих угрозу гибели людей, нанесения ущерба их здоровью, причинения значительного имущественного ущерба или других общественно опасных последствий, с целью нарушения общественной безопасности, сеяния паники среди населения или оказания воздействия на принятие решения органами государственной власти или международными организациями, а также угроза совершения подобных действий с той же целью группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией), 279.3 (Создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением, повлекшие гибель людей либо иные тяжкие последствия)".