Военно-воздушные силы Азербайджана провели тактические учения

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Согласно плану подготовки Вооруженных сил проведены тактические учения с соединениями и воинскими частями Военно-воздушных сил.

Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе учений воинские части в установленное время были приведены в состояние полной боевой готовности, органы управления и подразделения осуществив маневр заняли новые позиции. В штабах и подразделениях проведены работы по планированию и подготовке боевой деятельности.

С иммитацией полетов боевых самолетов и ведением боевой работы против воздушных целей были проверены умения боевых расчетов и возможности военной техники. В условиях горного рельефа и сложных радиоэлектронных помех подразделения своевременно обнаружили и точным огнем уничтожили высокоскоростные воздушные цели.

Подразделения ВВС по завершении учений вернулись в пункт постоянной дислокации.