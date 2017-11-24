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    Военно-воздушные силы Азербайджана провели тактические учения

    В условиях горного рельефа и сложных радиоэлектронных помех подразделения своевременно обнаружили и уничтожили высокоскоростные воздушные цели

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Согласно плану подготовки Вооруженных сил проведены тактические учения с соединениями и воинскими частями Военно-воздушных сил.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе учений воинские части в установленное время были приведены в состояние полной боевой готовности, органы управления и подразделения осуществив маневр заняли новые позиции. В штабах и подразделениях проведены работы по планированию и подготовке боевой деятельности.

    С иммитацией полетов боевых самолетов и ведением боевой работы против воздушных целей были проверены умения боевых расчетов и возможности военной техники. В условиях горного рельефа и сложных радиоэлектронных помех подразделения своевременно обнаружили и точным огнем уничтожили высокоскоростные воздушные цели.

    Подразделения ВВС по завершении учений вернулись в пункт постоянной дислокации.

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