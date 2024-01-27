Военная прокуратура: Офицер армии задержан по подозрению в убийстве сослуживца

В Физулинскую военную прокуратуру поступила информация о факте смерти военнослужащего воинской части №N Министерства обороны Абдуллаева Амиля Гумбат оглу.

Офицер азербайджанской армии задержан в качестве подозреваемого в убийстве своего сослуживца, офицера Амиля Абдуллаева.

Об этом сообщили Report в Военной прокуратуре.

Согласно заявлению, в Физулинскую военную прокуратуру поступила информация о факте смерти военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны Абдуллаева Амиля Гумбат оглу.

По данному факту в Физулинской военной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство, то есть умышленное лишение жизни другого лица) УК АР. Сотрудники Физулинской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры провели осмотр места происшествия и тела. Были изъяты вещественные доказательства, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены другие необходимые следственные мероприятия.

"По итогам предварительного следствия были выявлены серьезные подозрения в умышленном убийстве офицера А.Абдуллаева другим офицером – Абдуллаевым Низами Эйнулла оглу в результате возникшей между ними ссоры. Офицер задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого. Расследование продолжается, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в заявлении.