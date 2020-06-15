Вилаят Эйвазов принял участие в открытии административных зданий - ФОТО

Вилаят Эйвазов https://report.az/storage/news/447fcd3083d5285232fdfe08c95e22a4/f8159711-18e2-4545-b15f-ed94a957ffb2_292.jpg

15 июня – в День национального спасения были открыты новые административные здания 1-го управления полиции Хазарского РУП и 13-го управления полиции Сабунчинского РУП.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службе МВД, в обоих мероприятиях принял участие министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Отмечается, что двухэтажные здания были построены в соответствии с новейшими стандартами, обеспечены всем необходимым оборудованием, а также мебелью и инвентарем. В зданиях есть помещение для хранения оружия, спортивно-оздоровительная зона и столовая. Обеспечена вентиляция, система центрального отопления, котельня и линии связи.