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Вилаят Эйвазов принял участие в открытии административных зданий - ФОТО

​Вилаят Эйвазов принял участие в открытии административных зданий

Вилаят Эйвазов

15 июня – в День национального спасения были открыты новые административные здания 1-го управления полиции Хазарского РУП и 13-го управления полиции Сабунчинского РУП.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службе МВД, в обоих мероприятиях принял участие министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Отмечается, что двухэтажные здания были построены в соответствии с новейшими стандартами, обеспечены всем необходимым оборудованием, а также мебелью и инвентарем. В зданиях есть помещение для хранения оружия, спортивно-оздоровительная зона и столовая. Обеспечена вентиляция, система центрального отопления, котельня и линии связи. 

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