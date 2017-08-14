Верховный суд не удовлетворил жалобу Марал Тахиргызы

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ В Верховном суде была рассмотрена кассационная жалоба на приговор в отношении певицы Марал Тахиргызы, обвиненной в организации притонов.

Как сообщает Report, решение было зачитано на процессе под председательством судьи Тахира Кязымова.

Согласно решению, кассационная жалоба удовлетворена не была.

Отметим, что в следственном отделе Хатаинского районного управления полиции в отношении Гюльмамедовой Марал Тахиргызы было возбуждено уголовное дело по статье 244.1 (организация, содержание притонов для занятий проституцией или предоставление жилых помещений для этой цели) УК. В дальнейшем уголовное дело в отношении певицы 15 ноября 2014 года было переквалифицировано по статье 244.2.1 (те же деяния, неоднократно) УК. В отношении нее принято решение о взятии под полицейский надзор.

Приговором Хатаинского районного суда М. Тахиргызы была осуждена на 3 года заключения. Певица была арестована в зале суда. Не согласившись с решением, М. Тахзиргызы подала апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу. После она обратилась в Верховный суд.