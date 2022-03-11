В Зангилане обнаружены боеприпасы

В Зангилане обнаружены брошенные армянами при бегстве в период Отечественной войны боеприпасы.

В Зангилане обнаружены брошенные армянами при бегстве в период Отечественной войны боеприпасы.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Было отмечено, что в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Зангиланского района совместно с представителями Службы государственной безопасности и Агентства по разминированию, на территории района было обнаружено значительное количество боеприпасов на оставленным армянами позициях.

1 автомат, 1 Фагот, 13 различных видов гранат, 25 различных видов снарядов, 20 магазинов от автомата, 4752 патрона различного калибра и другие боеприпасы были переданы надлежащим структурам.