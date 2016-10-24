В Ясамальском районе произошла драка между 8 лицами, 30-летнему мужчине изрезали лицо

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Баку произошла драка между ранее судимым мужчиной и группой молодых лиц, приведшая к тяжелым телесным повреждениям.

Как сообщает Report, инцидент произошел вчера ночью на улице Шарифзаде около ресторана "Кактус".

Согласно информации, между группой из пяти человек и группой из трех человек возник спор из-за мата, который перерос в драку. После драки они пришли к перемирию. Ранее судимый Сахиль подошел к Туралу Мусаеву, чтобы обнять его в знак перемирия, однако достал из кармана лезвие и порезал ему лицо с обеих сторон. Т.Мусаев с глубокой раной лица был доставлен в Городской клинический центр №1. Он был прооперирован в течение часа, его состояние оценивается как среднетяжелое.

На место происшествия прибыли сотрудники Ясамальского районного управления полиции. Выяснилось, что во время драки некий по имени Джейхун также воспользовался режущим предметом.

Расследование по данному факту продолжается.