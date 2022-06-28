В Товузе произошло тяжелое ДТП, установлены имена погибших и пострадавших

Установлены личности погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Товузском районе.
По данным западного бюро Report, в результате столкновения двух автомобилей марки "ВАЗ-2106" в селе Ашагы Гушчу на месте происшествия погибли Гумбатов Хазиратаббас Яшар оглы, 1997 года рождения, и Атаев Айкут Сахиб оглы, 2005 года рождения.
Еще три человека - Гусейнов Угур Рафиг оглы, 2009 года рождения, Эльшан Гулиев, 2001 года рождения, и Нурлан Аббасов, 2002 года рождения, - получили различные травмы и были госпитализированы.
По факту начато расследование.
В Товузском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
По данным западного бюро Report, инцидент произошел в селе Ашагы Гушчу.
В результате столкновения двух автомобилей погибли два человека, еще трое получили различные травмы.
Пострадавшие были госпитализированы.
Личности погибших и пострадавших уточняются.
По факту проводится расследование.