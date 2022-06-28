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В Товузе произошло тяжелое ДТП, установлены имена погибших и пострадавших

В Товузе произошло тяжелое ДТП, установлены имена погибших и пострадавших В Товузском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
28 июня 2022 г. 09:38
В Товузе произошло тяжелое ДТП, установлены имена погибших и пострадавших

Установлены личности погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Товузском районе.

По данным западного бюро Report, в результате столкновения двух автомобилей марки "ВАЗ-2106" в селе Ашагы Гушчу на месте происшествия погибли Гумбатов Хазиратаббас Яшар оглы, 1997 года рождения, и Атаев Айкут Сахиб оглы, 2005 года рождения.

Еще три человека - Гусейнов Угур Рафиг оглы, 2009 года рождения, Эльшан Гулиев, 2001 года рождения, и Нурлан Аббасов, 2002 года рождения, - получили различные травмы и были госпитализированы.

По факту начато расследование.

09:15

В Товузском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По данным западного бюро Report, инцидент произошел в селе Ашагы Гушчу.

В результате столкновения двух автомобилей погибли два человека, еще трое получили различные травмы.

Пострадавшие были госпитализированы.

Личности погибших и пострадавших уточняются.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTovuzda ağır avtomobil qəzası: 2 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB-2

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