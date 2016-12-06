В торговом центре в Баку обнаружены взрывоопасные игрушки и пиротехническая продукция

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В одном из торговых центров Баку были обнаружены и изъяты быстровоспламеняющиеся взрывоопасные игрушки и пиротехническая продукция.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, сотрудники Главного управления общественной безопасности изъяли у занимающихся в торговом центре в Гарадагском районе торговлей с рук Джавангулу Мамедова 1 000, а у Фарида Гамбарова 6 000 ед. быстровоспламеняющихся, взрывоопасных игрушек и пиротехнической продукции.