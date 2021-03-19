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В Тертере задержан пытавшийся проникнуть на освобожденные от оккупации земли

В Тертере задержан пытавшийся проникнуть на освобожденные от оккупации земли И.Махмудов в различное время пытался проникнуть на освобожденные от оккупации территории, сотрудники полиции пресекали эти попытки
Происшествия
19 марта 2021 г. 14:49
В Тертере задержан пытавшийся проникнуть на освобожденные от оккупации земли
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Сотрудники Тертерского районного отдела полиции выявили мужчину, пытавшегося проникнуть на освобожденные от оккупации, но не полностью очищенные от мин территории.

Как сообщили Report в бардинской региональной группе МВД Азербайджана, в результате мероприятия, проведенного сотрудниками Тертерского РОП, был задержан житель Тертерского района Исмаил Махмудов, пытавшийся в обход установленных контрольных постов проникнуть в освобожденное от оккупации село Талыш.

И.Махмудов в различное время пытался проникнуть на освобожденные от оккупации территории, сотрудники полиции пресекали эти попытки.

Брат И.Махмудова Бахтияр Махмудов в недалеком прошлом погиб, подорвавшись на мине в селе Талыш.

В отношении задержанного составлен протокол в соответствии со статьей Кодекса об административных проступках, решением суда он арестован на 15 суток.

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