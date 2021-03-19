В Тертере задержан пытавшийся проникнуть на освобожденные от оккупации земли

Сотрудники Тертерского районного отдела полиции выявили мужчину, пытавшегося проникнуть на освобожденные от оккупации, но не полностью очищенные от мин территории.
Как сообщили Report в бардинской региональной группе МВД Азербайджана, в результате мероприятия, проведенного сотрудниками Тертерского РОП, был задержан житель Тертерского района Исмаил Махмудов, пытавшийся в обход установленных контрольных постов проникнуть в освобожденное от оккупации село Талыш.
И.Махмудов в различное время пытался проникнуть на освобожденные от оккупации территории, сотрудники полиции пресекали эти попытки.
Брат И.Махмудова Бахтияр Махмудов в недалеком прошлом погиб, подорвавшись на мине в селе Талыш.
В отношении задержанного составлен протокол в соответствии со статьей Кодекса об административных проступках, решением суда он арестован на 15 суток.